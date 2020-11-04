Бойцы ООС сбили беспилотник боевиков, фото: «Українська політична арена»

https://racurs.ua/n146045-bespilotnik-boevikov-sbili-ukrainskie-voennye-na-donbasse.html

Ракурс

На Донбассе украинские военные сбили беспилотник боевиков, который пересек линию разграничения.

Инцидент произошел вблизи населенного пункта Шумы. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Чтобы сбить беспилотник, украинские военные применили стрелковое оружие.

Кроме того, с начала сегодняшних суток, 4 ноября, в Донбассе было зафиксировано еще два нарушения достигнутых договоренностей о прекращении огня:

у населенного пункта Новолуганское российско-террористические войска применили автоматический станковый гранатомет;

у населенного пункта Гнутово враг вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Перемирие на Донбассе было объявлено 27 июля. С тех пор российско-террористические войска неоднократно его нарушали.

Напомним, 1 ноября украинские военные средствами радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник боевиков.