Bit Trade, Bitbon

https://racurs.ua/n146046-bit-trade-servis-dlya-soversheniya-operaciy-s-cifrovym-aktivom-bitbon.html

Ракурс

Bit Trade — это онлайн-сервис, который предназначен для совершения операций с цифровым активом Bitbon. Владельцы Bitbon могут продавать, покупать, переводить их между кошельками. Все сделки осуществляются непосредственно между обладателями этого цифрового актива, Bit Trade фактически является только организатором таких торговых операций. За свои услуги сервис взимает комиссию, что вполне логично. После того, как пользователь зарегистрируется, у него автоматически появляется кошелек для хранения и операций с Bitbon. В системе такой кошелек имеет название Assetbox. Официальный адрес сервиса — bit.trade. Для максимального удобства пользователей есть англоязычная и русскоязычная версия интерфейса. Техподдержка также доступна на обоих языках. Онлайн-сервис стал открыт для регистрации с 2018 года.

Как зарегистрироваться на Bit Trade

С регистрацией на сервисе Bit Trade никаких сложностей не возникает, процедура абсолютно стандартная. Необходимо заполнить форму: написать имя, адрес электронной почты и телефон. После такой быстрой регистрации нужно обязательно пройти следующий этап — верификацию, только затем можно стать трейдером.

Для этого требуется предоставить персональную информацию и загрузить отсканированные документы. После таких действий нужно подождать некоторое время, пока они будут проверены. Обычно верификация занимает несколько часов, после чего можно спокойно заниматься трейдингом. Верификация личности — это стандартная процедура для сервисов, которые хотят полностью исключить мошенничество.

Как начать торговать

Сервис устроен максимально просто и понятно. Пользователи Bit Trade (https://www.bit.trade/) отмечают интуитивно понятный интерфейс, в котором не нужно долго разбираться, обучаться, а можно сразу приступить к трейдингу.

Чтобы сразу после регистрации и верификации начать совершать операции с Bitbon, на Bit Trade доступен сервис QuickBot. Как и следует из его названия — это робот, который очень быстро в автоматическом режиме подбирает самые выгодные предложения со стоимостью, близкой к рыночной цене. Для новичков это отличная опция, чтобы освоиться на сервисе, посмотреть, как он работает.

Также для трейдеров всегда есть возможность продать или приобрести Bitbon по конкретной стоимости. Для этого необходимо сформировать предложение для продажи либо покупки. Сделать это надо в разделе «Обмен», указав точную стоимость.

Вывод средств, пополнение, комиссия

У каждого пользователя сервиса Bit Trade есть свой счет, который он может пополнить, воспользовавшись услугами платежного сервиса Advanced Cash. Стоит иметь ввиду, что для пользования услугами Advanced Cash в этом сервисе также требуется прохождение регистрации с обязательной верификацией. Второй вариант, как пополнить счет на Bit Trade — это воспользоваться Invoice. Выводить средства можно также с помощью Advanced Cash.

Вопрос безопасности

Для максимальной защиты клиентов и сохранности денежных средств на сервисе предусмотрены такие виды защиты:

Двухфазная аутентификация. Это процесс генерирования временного кода при авторизации в приложении Google Authenticator.

Bitbon Transfer Security Code. Это создание секретного кода, который доступен лишь владельцу кошелька. Чтобы перевести Bitbon с одного кошелька на другой, пользователю нужно будет выполнить подтверждение операции с применением этого секретного ключа.

Сервис действительно уделяет должное внимание вопросам безопасности, к тому же служба техподдержки компетентная и быстро реагирует на обращения пользователей.