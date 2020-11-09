Нардепа «Голосу» викликали на допит у справі про змову в КСУ, фото — DW

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Рішення Конституційного суду України щодо незаконності частини антикорупційного законодавства вивчають в Держбюро розслідувань в рамках кримінального провадження.

Нардепа фракції «Голос» Ярослава Юрчишина на 12 листопада викликали в ДБР на допит.

Заяву про злочин він написав до Офісу генпрокурора 29 жовтня. Тоді ж зареєстрували кримінальне провадження за ст. 109 (захоплення державної влади) КК України. Його відправили у ДБР.

Згодом справу перекваліфікували за ч. 2 ст. 344 (втручання у діяльність державного діяча з використанням свого службового становища).

Юрчишин — друга людина у фракції «Голос», він перший заступник голови комітету Ради з питань антикорупційної політики.

Нардеп пояснив, що провадження проти КСУ перекваліфікували в ДБР, оскільки «так воно має кращу перспективу доведення».

Нагадаємо, що у парламенті поки не розглядали невідкладний законопроект президента «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства», у якому пропонується припинити повноваження чинного складу КСУ.

У профільному комітеті рекомендували Раді розглянути законопроект авторства Дмитра Разумкова, який передбачає внесення змін до закону «Про запобігання корупції» і відновлення прав НАЗК.

Розгляд останнього документу заблокувало внесення у Раду декількох альтернативних законопроектів.

Група нардепів 4 листопада принесла до КСУ заяву зі зверненням добровільно подати у відставку 11 суддям КСУ, які голосували за рішення щодо антикорупційної реформи.