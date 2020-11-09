Антитіла до SARS-CoV-2 виявили в людей, які ніколи не хворіли на COVID-19

У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n146248-antytila-do-sars-cov-2-vyyavyly-v-ludey-yaki-nikoly-ne-hvorily-na-covid-19.html

Ракурс

Антитіла, здатні атакувати коронавірус SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, виявили в людей, котрі ніколи з ним не контактували.

Такі антитіла сформувалися в результаті зараження організму спорідненими коронавірусами, котрі в людей викликають сезонну застуду. Про це йдеться у статті, опублікованій у Science, повідомляє видання Nacked Science.

Такого висновку дійшли британські вчені в результаті аналізу зразків крові дітей та дорослих, котрі не хворіли на COVID-19, та подальшого їх порівняння зі зразками, взятими у людей, які перехворіли.

У тих, хто перехворів, у крові були імуноглобуліни, котрі атакували S-білок вірусу SARS-CoV-2. Однак в декого з тих, хто не хворів на COVID-19, у крові виявили імуноглобуліни G (IgG), котрі також зв’язують цей білок. В межах дослідження такі імуноглобуліни виявили у 16 з 302 дорослих (тобто 5%) та 21 з 48 дітей (44%).

Таким чином, невелика кількість людей може мати набутий імунітет, що захищає їх від зараження SARS-CoV-2, навіть без попереднього контакту з цим вірусом.

Зазначається, що імуноглобуліни IgG не такі ефективні у зв’язування S-білка SARS-CoV-2, як антитіла, орієнтовані саме на цей вірус, однак їх наявність може істотно впливати на перебіг хвороби та хід розвитку епідемії.

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