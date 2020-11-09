Віктор Ляшко. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n146230-skilky-hvoryh-na-koronavirus-vytrymaie-medychna-systema-rozpoviv-lyashko.html

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Віктор Ляшко, головний санітарний лікар, заявив, що медична система України здатна впоратися лише з 15−20 тис. хворих на коронавірус на день. У тому випадку, якщо ця цифра зростатиме, медична система перестане справлятися зі своїми функціями.

Тому варто не допускати сценарію, при якому фіксуватимуться понад 15−20 випадків на добу. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Ляшко наголосив, що будь-яка система охорони здоров’я не безмежна, і ключовим фактором зниження захворюваності має бути дотримання санітарних норм.

Наше завдання — готуватися до найпесимістичного сценарію. Коли ми говоримо, що вийшли на цифри 7−8 тисяч на добу, то наше завдання — переорієнтувати систему охорони здоров’я від запобігання хворобі до зменшення смертності, — додав Ляшко.



Головний санітарний лікар зауважив, що у парламентському комітеті з питань здоров’я доповідають про те, що медична система України продовжує адаптуватися до нових умов — постійно створюються додаткові ліжка в лікарнях, облаштовуються польові госпіталі, щодня наростає потужність медичної системи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до кінця листопада кількість нових хворих скакне до 15 тис. нових випадків на день, а до кінця року ця цифра може зрости до 20 тис. нових випадків за добу. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, урядові прогнози показують стрімке зростання захворюваності до кінця року.