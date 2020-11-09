Виктор Ляшко. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n146230-skolko-bolnyh-koronavirusom-vyderjit-medicinskaya-sistema-rasskazal-lyashko.html

Ракурс

Виктор Ляшко, главный санитарный врач заявил, что медицинская система Украины способна справиться только с 15−20 тыс. больных коронавирусом за день. В том случае, если эта цифра будет расти, медицинская система перестанет справляться со своими функциями.

Поэтому следует не допускать сценария, при котором будут фиксироваться более 15−20 случаев в сутки. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Ляшко подчеркнул, что любая система здравоохранения не безгранична, и ключевым фактором снижения заболеваемости должно быть соблюдение санитарных норм.

Наша задача — готовиться к пессимистичному сценарию. Когда мы говорим, что вышли на цифры 7−8 тысяч в сутки, то наша задача — переориентировать систему здравоохранения с предотвращения болезни на уменьшение смертности, — добавил Ляшко.



Главный санитарный врач отметил, что в парламентском комитете по вопросам здоровья докладывают о том, что медицинская система Украины продолжает адаптироваться к новым условиям — постоянно создаются дополнительные кровати в больницах, обустраиваются полевые госпитали, ежедневно нарастает мощность медицинской системы.

Напомним, ранее мы сообщали, что к концу ноября количество новых больных скакнет до 15 тыс. новых случаев в день, а к концу года эта цифра может вырасти до 20 тыс. новых случаев за сутки. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительственные прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости до конца года.