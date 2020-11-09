Выборы на Донбассе Кравчук хочет проводить по мажоритарной системе

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Выборы на Донбассе, проведение которых в украинской делегации допускают весной 2021 году, могут состояться по мажоритарной системе.

Руководитель участников ТКГ от Киева Леонид Кравчук считает, что Верховная Рада готова разработать специальный закон о выборах на Донбассе, в котором указать, что голосование проведут по мажоритарной системе.

Такие выборы состоятся только после возобновления контроля Киева над оккупированной территорией и над украинско-российском участком границы, заявил Кравчук в интервью российскому госагентству ТАСС.

Не исключаю, что закон о выборах может предусматривать не обязательно пропорциональную систему партий. Может, это будет мажоритарная система. Но это пока мои соображения по этому поводу, — сообщил руководитель украинской делегации в ТКГ.

Кравчук уточнил, что сначала Киев предложит синхронную демилитаризацию Донбасса, вывод всех незаконных вооруженных формирований, оружия, затем возьмет под личный контроль границу и территорию. Он отверг идею группировок ЛДНР об утверждении закона о специфических условиях местного управления на Донбассе.

Только после всех этих шагов Кравчук предлагает формировать местные власти.

Напомним, в этом же интервью Кравчук также рассказал об амнистии боевиков, которая должна состояться после выборов, и о пересмотре последовательности выполнения пунктов минских соглашений 2015 года.

5 ноября украинская делегация в трехсторонней контактной группе обнародовала «План совместных шагов», целью которого является прекращение войны на Донбассе.