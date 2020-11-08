Кравчук рассказал, когда амнистируют участников войны на Донбассе

Леонид Кравчук, фото: Сергей Нужненко

https://racurs.ua/n146211-kravchuk-rasskazal-kogda-amnistiruut-uchastnikov-voyny-na-donbasse.html

Ракурс

Леонид Кравчук, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), рассказал, как планируют осуществлять амнистию участников войны на Донбассе.

По словам Кравчука, под амнистию не попадут лица, виновные в совершении тяжких преступлений. Об этом он заявил в интервью агентству ТАСС.

Кравчук отметил, что амнистия будет осуществляться в соответствии с законом, который будет принят Верховной Радой после выборов и формирования местных органов власти на неподконтрольных территориях Донбасса согласно украинскому законодательству.

Амнистия до выборов нереальна, — подчеркнул он.

Глава украинской делегации в ТКГ заверил, что в этом законе будут учтены особенности региона и мировой опыт в этих вопросах.

Конечно, военные преступники и те, у кого руки в крови, кто убивал, они не могут быть амнистированы, — подчеркнул он.

Кравчук допустил создание специальных комиссий, которые будут определять, кто подпадает под амнистию.

Каждый человек будет рассматриваться отдельно, его вина должна будет доказана по закону через суд. Другого быть не может. Невинные люди не должны пострадать, — резюмировал он.

Напомним, Кравчук недавно допустил возможность проведения выборов на Донбассе весной 2021 года.