Кравчук розповів, коли амністують учасників війни на Донбасі

Леонід Кравчук, фото: Сергій Нужненко

https://racurs.ua/ua/n146211-kravchuk-rozpoviv-koly-amnistuut-uchasnykiv-viyny-na-donbasi.html

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Леонід Кравчук, очільник української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ), розповів, як планують здійснювати амністію учасників війни на Донбасі.

За словами Кравчука, під амністію не потраплять особи, винні у скоєнні важких злочинів. Про це він заявив у інтерв’ю агентству ТАСС.

Кравчук зазначив, що амністія здійснюватиметься згідно із законом, який буде прийнятий Верховною Радою після виборів та формування місцевих органів влади на непідконтрольних територіях Донбасу згідно з українським законодавством.

Амністія до виборів нереальна, — наголосив він.

Очільник української делегації в ТКГ запевнив, що в цьому законі будуть враховані особливості регіону та світовий досвід у цих питаннях.

Звичайно, військові злочинці і ті, у кого руки в крові, хто вбивав, вони не можуть бути амністовані, — наголосив він.

Кравчук допустив створення спеціальних комісій, які визначатимуть, хто підпадає під амністію.

Кожна людина буде розглядатися окремо, її вина повинна буде доведена згідно із законом через суд. Іншого бути не може. Невинні люди не повинні постраждати, — резюмував він.

Нагадаємо, Кравчук нещодавно допустив можливість проведення виборів на Донбасі навесні 2021 року.