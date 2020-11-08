Юбилейный радиодиктант национального единства проведут в День письменности и языка

В Украине проведут юбилейный радиодиктант

https://racurs.ua/n146210-ubileynyy-radiodiktant-nacionalnogo-edinstva-provedut-v-den-pismennosti-i-yazyka.html

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В Украине 9 ноября — в День письменности и языка — проведут 20-й по счету Всеукраинский диктант национального единства.

Связанный с диктантом спецпроект начнется в 9.10, а сам диктант начнут зачитывать с 9.30. Его будут транслировать телеканал «UA: ПЕРВЫЙ» и радиостанции «UA: Украинский радио» и «UA: Радио Культура», сообщает «Украинское радио».

Также диктант будет транслироваться в интернете — на странице «Украинского радио» и корпоративной странице «Общественного вещания» в соцсети Facebook и на YouTube-канале телеканала «UA: Первый». Поэтому те, кто не успеет на прямой эфир, смогут позже зайти на соответствующие страницы, где будет выложен ролик с начитанным радиодиктантом.

Автором теста нынешнего диктанта стал известный писатель и издатель Иван Малкович, научным консультантом — доктор филологических наук, профессор Лариса Масенко. Зачитывать диктант известная актриса Римма Зюбина.

Отмечается, что в тексте этого диктанта можно будет услышать «имя писательницы, книги которой любят люди со всего мира».

Написанный диктант в течение суток нужно традиционной или электронной почте отправить в течение суток.

Бумажные письма следует отправлять по адресу: г. Киев, 01001, ул. Крещатик, 26, Украинское радио, «Радиодиктант» (важно, чтобы гриф отправки был датирован не позднее 10 ноября).

Также можно сфотографировать или отсканировать написанную работу и направить ее по электронной почте rd@ukr.radio. Текст диктанта обнародуют в 11.00 11 ноября на сайте «Украинского радио». С этого времени электронные письма с диктантами уже не будут принимать.

Присланные работы проверит профессиональная комиссия, результаты объявят в течение 1−2 месяцев, в зависимости от того, сколько писем поступит. Написанные без ошибок работы будут вознаграждены подарками от партнеров проекта.

Напомним, в 2018 году этот радиодиктант без ошибок написали 311 участников из почти 33 тыс., которые прислали свои работы на проверку.