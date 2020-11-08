Ювілейний радіодиктант національної єдності проведуть у День писемності та мови

В Україні проведуть ювілейний радіодиктант

https://racurs.ua/ua/n146210-uvileynyy-radiodyktant-nacionalnoyi-iednosti-provedut-u-den-pysemnosti-ta-movy.html

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В Україні 9 листопада — у День писемності та мови — проведуть 20-й за рахунком Всеукраїнський диктант національної єдності.

Пов’язаний із диктантом спецпроект розпочнеться о 9.10, а сам диктант зачитуватимуть з 9.30. Його транслюватимуть телеканал «UA: ПЕРШИЙ» та радіостанції «UA: Українське радіо» та «UA: Радіо Культура», повідомляє «Українське радіо».

Також диктант транслюватиметься в інтернеті — на сторінці «Українського радіо» та корпоративній сторінці «Суспільного мовлення» у соцмережі Facebook та на YouTube-каналі телеканалу «UA: Перший». Тому ті, хто не встигне на прямий ефір, зможуть пізніше зайти на відповідні сторінки, де буде викладений ролик із начитаним радіодиктантом.

Автором тесту цьогорічного диктанту став відомий письменник і видавець Іван Малкович, науковим консультантом — доктор філологічних наук, професор Лариса Масенко. Зачитуватиме диктант відома акторка Римма Зюбіна.

Зазначається, що в тексті цього диктанту можна буде почути «ім'я письменниці, книжки якої люблять люди з усього світу».

Написаний диктант впродовж доби потрібно традиційною або електронною поштою відправити впродовж доби.

Паперові листи слід відправляти за адресою: м. Київ, 01001, вул. Хрещатик, 26, Українське радіо, «Радіодиктант» (важливо, щоб гриф надсилання був датований не пізніше ніж 10 листопада).

Також можна сфотографувати або відсканувати написану роботу і надіслати її на електронну скриньку rd@ukr.radio. Текст диктанту оприлюднять об 11.00 11 листопада на сайті «Українського радіо». З цього часу електронні листи з диктантами вже не прийматимуть.

Надіслані роботи перевірить фахова комісія, результати оголосять впродовж 1−2 місяців, залежно від того, скільки листів надійде. Написані без помилок роботи будуть винагороджені подарунками від партнерів проекту.

Нагадаємо, у 2018 році цей радіодиктант без помилок написали 311 учасників з майже 33 тис., котрі надіслали свої роботи на перевірку.