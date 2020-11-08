Армения опровергает заявление Азербайджана о контроле над ключевым городом Карабаха

Война в Нагорном Карабахе продолжается, фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n146209-armeniya-oprovergaet-zayavlenie-azerbaydjana-o-kontrole-nad-kluchevym-gorodom-karabaha.html

Ракурс

Армения опровергает заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, который сегодня, 8 ноября, заявил об установлении контроля над ключевым населенным пунктом Нагорного Карабаха — городом Шуша.

Официальный представитель Министерства обороны Армении Арцруни Ованесян на своей странице в социальной сети Фейсбук заявил, что бои в этом городе продолжаются.

Бои в Шуши продолжаются, ждите и верьте в нашу армию, — заверил Ованесян.

Пресс-служба Минобороны Армении заявляет, что в ночь на 8 ноября в районе Шуши велись интенсивные бои, в ходе которых вооруженные формирования Нагорного Карабаха остановили попытки азербайджанских вооруженных сил продвинуться.

Город Шуша расположен на единой трассе, соединяющей Армению со Степанакертом — столицей контролируемого проармянскими сепаратистами непризнанного Нагорного Карабаха.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября. С тех пор Азербайджану удалось восстановить контроль над рядом населенных пунктов региона.

Напомним, Алиев в своем обращении к народу заявил, что дата 8 ноября навсегда войдет в историю Азербайджана.