Азербайджан заявил о взятии под контроль ключевого города Нагорного Карабаха

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября, фото: «Фокус»

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Ракурс

Война в Нагорном Карабахе, контролируемой проармянскими сепаратистами территории Азербайджана, продолжается.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня, 8 ноября, в видеообращении к народу заявил о восстановлении контроля над ключевым населенным пунктом Нагорного Карабаха — городом Шуша, сообщает агентство «Азертадж».

Дата 8 ноября навсегда войдет в историю нашей страны. Вооруженные силы взяли под контроль Шушу, — подчеркнул Алиев.

По словам Алиева, сегодня «возможно, один из самых счастливых дней» в его жизни.

Город Шуша расположен на трассе М12 — так называемой «дороге жизни», которая является единственной трассой из Армении к столице непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерту.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября. Обе стороны обвинили друг друга в провокациях, которые привели к срыву перемирия.

Напомним, активные боевые действия в районе Шуши продолжались в последние дни.