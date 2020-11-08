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Бойові дії в Нагірному Карабаху поновилися наприкінці вересня, фото: «Фокус»

Азербайджан заявив про взяття під контроль ключового міста Нагірного Карабаху

8 лис 2020, 11:31
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Війна в Нагірному Карабаху, контрольованій провірменськими сепаратистами території Азербайджану, триває.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв сьогодні, 8 листопада, у відеозверненні до народу заявив про відновлення контролю над ключовий населений пункт Нагірного Карабаху — місто Шуша, повідомляє агентство «Азертадж».

Дата 8 листопада назавжди увійде в історію нашої країни. Збройні сили взяли під контроль Шушу, — наголосив Алієв.

За словами Алієва, сьогодні «можливо, один з найщасливіших днів» у його житті.

Місто Шуша розташоване на трасі М12 — так званій «дорозі життя», яка є єдиною трасою з Вірменії до столиці невизнаного Нагірного Карабаху Степанакерта.


Бойові дії в Нагірному Карабаху поновилися наприкінці вересня. Обидві сторони звинуватили одна одну у провокаціях, котрі призвели до зриву перемир’я.

Нагадаємо, активні бойові дії в районі Шуші тривали в останні дні.


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