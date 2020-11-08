Азербайджан заявив про взяття під контроль ключового міста Нагірного Карабаху

Бойові дії в Нагірному Карабаху поновилися наприкінці вересня, фото: «Фокус»

https://racurs.ua/ua/n146205-azerbaydjan-zayavyv-pro-vzyattya-pid-kontrol-kluchovogo-mista-nagirnogo-karabahu.html

Ракурс

Війна в Нагірному Карабаху, контрольованій провірменськими сепаратистами території Азербайджану, триває.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв сьогодні, 8 листопада, у відеозверненні до народу заявив про відновлення контролю над ключовий населений пункт Нагірного Карабаху — місто Шуша, повідомляє агентство «Азертадж».

Дата 8 листопада назавжди увійде в історію нашої країни. Збройні сили взяли під контроль Шушу, — наголосив Алієв.

За словами Алієва, сьогодні «можливо, один з найщасливіших днів» у його житті.

Місто Шуша розташоване на трасі М12 — так званій «дорозі життя», яка є єдиною трасою з Вірменії до столиці невизнаного Нагірного Карабаху Степанакерта.

Бойові дії в Нагірному Карабаху поновилися наприкінці вересня. Обидві сторони звинуватили одна одну у провокаціях, котрі призвели до зриву перемир’я.

Нагадаємо, активні бойові дії в районі Шуші тривали в останні дні.