Помпео у Твіттері посперечався з лідером Ірану щодо американських виборів

Майк Помпео, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n146204-pompeo-u-tvitteri-posperechavsya-z-liderom-iranu-schodo-amerykanskyh-vyboriv.html

Ракурс

Вибори у США відбулися 3 листопада. Наразі на завершальній стадії перебуває підрахунок голосів виборців.

Майк Помпео, чинний держсекретар США, посперечався у соцмережі Твіттер з верховним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї щодо американських виборів.

Хаменеї 7 листопада опублікував твіт, у котрому назвав американські вибори «виставою» і заявив, що вони показують «потворне обличчя ліберальної демократії» та «політичний і моральний занепад американського режиму».

Реагуючи на ці слова іранського лідера, Помпео на своїй сторінці у Твіттері назвав вибори в Ірані «абсурдом», балотуватися на яких не допускають сотні кандидатів та звинуватив свого опонента в тому, що той особисто вкрав у свого народу сотні мільйонів доларів.

Сьогодні ваш народ голодує, тому що ви витратили мільярди на війни своїх підручних, щоб захистити вашу клептократію, — наголосив Помпео.

В іншому твіті він також додав, що Америка вітає той день, коли народ Ірану отримає те, чого бажає.

І ви знаєте, що це, — наголосив Помпео.



Нагадаємо, результати підрахунку голосів у США свідчать, що переможцем виборів став кандидат від Демократичної партії Джо Байден. Втім, чинний президент США Дональд Трамп стверджує, що справжнім переможцем виборів є саме він, і заявляє про численні фальсифікації.