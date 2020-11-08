Дональд Трамп

https://racurs.ua/ua/n146201-tramp-zayavyv-scho-peremig-na-prezydentskyh-vyborah-u-ssha.html

Ракурс

Дональд Трамп, чинний президент США, заявив, що переміг на президентських виборах у цій країні, голосування на яких відбулося 3 листопада.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці Трампа у Twitter.

Я переміг на виборах, отримавши 71 млн законних голосів, — заявив він, використовуючи в повідомленні лише великі літери.

71 млн законних голосів. Більше, ніж будь-коли за чинного президента! — наголосив Трамп в іншому повідомленні.

Також Трамп заявив про випадки недопуску спостерігачів до приміщень, де відбувався підрахунок голосів. Крім того, він запевнив, що мільйони бюлетенів були надіслані поштою людям, котрі попередньо не надсилали запитів щодо такого способу голосування на виборах.

На цьогорічних виборах у США активно застосовувалося голосування поштою, зокрема, через побоювання виборців щодо потенційної небезпеки відвідування виборчих дільниць в умовах епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Нагадаємо, основний суперник Трампа на цьогорічних президентських виборах — представник Демократичної партії Джо Байден, за результатами підрахунку голосів здобув необхідну для перемоги на виборах кількість голосів виборщиків.