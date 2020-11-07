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Ракурс
Джо Байден. Фото: Інтерфакс

Байден переміг на виборах у США

7 лис 2020, 18:52
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Джо Байден, кандидат у президенти США від Демократичної партії, переміг на президентських виборах у США, обігнавши свого супротивника від Республіканської партії та чинного президента Дональда Трампа на 2,9%.

Відтепер Джо Байден стає 46 президентом Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє Assosiated Press.

Байден зміг досягти переваги над Трампом після підрахунку голосів в декількох ключових штатах, зокрема Пенсільванії.

Перемога Байдена на виборах. Карта: AP


Нагадаємо, президентські вибори у США через пандемію коронавірусу розпочалися задовго до основного дня голосування, 3 листопада. Цього разу значна кількість виборців голосували поштою. Після закінчення голосування обидва кандидати заявили про свою перемогу.

В ході підрахунку голосів, особливо обробки виборчих бюлетенів, відправлених поштою, лідерство поступово перейшло до Джо Байдена. Дональд Трамп звинуватив владу штатів, в яких вигравав його суперник, у фальсифікаціях і пригрозив судовими позовами. Кілька заяв зі скаргами від республіканців судами різних штатів були відхилені.

Джерело: Ракурс


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