Байден победил на выборах в США

Джо Байден. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/n146194-bayden-pobedil-na-vyborah-v-ssha.html

Ракурс

Джо Байден, кандидат в президенты США от Демократической партии, победил на президентских выборах в США, обогнав своего противника от Республиканской партии и действующего президента Дональда Трампа на 2,9%.

Теперь Джо Байден становится 46 президентом Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Assosiated Press.

Байден смог достичь преимущества над Трампом после подсчета голосов в нескольких ключевых штатах, в частности Пенсильвании.

Напомним, президентские выборы в США из-за пандемии коронавируса начались задолго до основного дня голосования, 3 ноября. На этот раз значительное количество избирателей голосовали по почте. После окончания голосования оба кандидата заявили о своей победе.

В ходе подсчета голосов, особенно обработки избирательных бюллетеней, отправленных по почте, лидерство постепенно перешло к Джо Байдену. Дональд Трамп обвинил власти штатов, в которых выигрывал его соперник, в фальсификациях и пригрозил судебными исками. Несколько заявлений с жалобами от республиканцев судами различных штатов были отклонены.