Стало известно, в каком регионе появится еще одна свободная экономическая зона

Свободная экономическая зона. Фото: Главком

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Свободная экономическая зона, которую планируют создать на Донбассе, может также появиться на Закарпатье. Глава Закарпатской областной государственной администрации заявил, что если глава Офиса президента Андрей Ермак говорил о создании еще одной свободной экономической зоны на западе Украины, он имел в виду Закарпатье.

По его мнению, для этого есть определенные предпосылки. Об этом глава ОГА Алексей Петров заявил во время дискуссии на форуме «Re: Open Zakarpattia», передает «Укринформ».

По его словам, среди всех западных областей именно Закарпатье продвигает идею свободной экономической зоны в качестве основы для развития региона. Петров добавил, что на Закарпатье планируют попытаться восстановить опыт СЭЗ, который уже был на Закарпатье в 2002—2004 годах.

Закарпатский губернатор добавил, что пока нет лучшей возможности, чем воспользоваться неспособностью Китая оперативно реагировать на спрос европейского рынка, а потому, учитывая разницу в курсе, Закарпатье готово предоставлять свои территории и человеческие ресурсы для того, чтобы работать для Европы.

Учитывая уникальное расположение Закарпатья, которое нас связывает с четырьмя странами ЕС, мы хотим связать все кластеры, чтобы заработали новые проекты, — добавил Петров.



Он резюмировал, что если добавить масштабное развитие дорожной инфраструктуры, то Закарпатье может затянуть пилотный проект свободной экономической зоны на несколько лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в ведомстве подумывают над созданием свободной экономической зоны не только на Донбассе, но и в одной из западных областей. Решение еще не было принято окончательно.