Стало відомо, у якому регіоні з’явиться ще одна вільна економічна зона

Вільна економічна зона. Фото: Главком

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Вільна економічна зона, яку планують створити на Донбасі, може також з’явитися на Закарпатті. Голова Закарпатської обласної державної адміністрації заявив, що коли голова Офісу президента Андрій Єрмак говорив про створення ще однієї вільної економічної зони на заході України, він мав на увазі Закарпаття.

На його думку, для цього є певні передумови. Про це очільник ОДА Олексій Петров заявив під час дискусії на форумі «Re: Open Zakarpattia», передає «Укрінформ».

За його словами, серед усіх західних областей саме Закарпаття просуває ідею вільної економічної зони як основу для розвитку регіону. Петров додав, що на Закарпатті планують спробувати відновити досвід ВЕЗ, який вже був на Закарпатті у 2002−2004 роках.

Закарпатський губернатор додав, що наразі немає кращої можливості, ніж скористуватися неспроможністю Китаю оперативно реагувати на попит європейського ринку, а тому, враховуючи різницю в курсі, Закарпаття готове надавати свої території та людські ресурси для того, щоб працювати для європейського ринку.

Враховуючи унікальне положення Закарпаття, яке нас зв’язує з чотирма країнами ЄС, ми хочемо зв’язати всі кластери, щоб запрацювали нові проєкти, — додав Петров.



Він резюмував, що якщо додати масштабний розвиток дорожньої інфраструктури, то Закарпаття може затягнути пілотний проєкт вільної економічної зони на кілька років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що у відомстві подумують над створенням вільної економічної зони не тільки на Донбасі, а й в одній із західних областей. Наразі рішення не ухвалили остаточно.