Вибори у США. Фото: Regrum

https://racurs.ua/ua/n146119-bayden-zrivnyavsya-z-trampom-u-spirnyh-shtatah-karta.html

Ракурс

Вибори у США супроводжуються запеклою боротьбою між чинним президентом США, республіканцем Дональдом Трампом, і його конкурентом — кандидатом від Демократичної партії Джо Байденом.

Попри заяви Трампа про те, що він перемагає з «історично рекордними цифрами», його конкуренту вдалося дістати перемогу у спірному Мічигані. Тепер боротьба між кандидатами йде за штат Джорджія. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Трамп звинувачив Демпартію у корупції та шахрайстві на виборчих дільницях, а також заявив, що представникам республіканців заборонили доступ до спостереження за процедурою у багатьох спірних штатах. Також він звинуватив конкурентів у спробі вкрасти вибори, і подав до суду декілька позовів.





Суд у штаті Джорджія та у штаті Мічиган відхилили позови Трампа щодо порушень. Сам президент погрожував новими позовами в інших штатах, але доказів чинний президент не навів.

Наголосимо, що Трамп позивається у штатах, де його перемагає Байден, або наближається за кількістю голосів до чинного президента, в той час, як у низці штатів, зокрема й ключових, ще продовжують підрахунок голосів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Сполучених Штатах Америки триває підрахунок голосів. Для перемоги кандидата у президенти Джозефа Байдена залишилося отримати підтримку лише від одного штату, натомість чинний президент Дональд Трамп продовжує звинувачувати штати та вимагати перерахунку голосів.