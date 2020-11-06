Выборы в США. Фото: Regrum

https://racurs.ua/n146119-bayden-sravnyalsya-s-trampom-v-spornyh-shtatah-karta.html

Ракурс

Выборы в США сопровождаются ожесточенной борьбой между действующим президентом США, республиканцем Дональдом Трампом, и его конкурентом — кандидатом от Демократической партии Джо Байденом.

Несмотря на заявление Трампа о том, что он побеждает с «исторически рекордными цифрами», его конкуренту удалось одержать победу в спорном Мичигане. Теперь борьба между кандидатами идет за штат Джорджия. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Трамп обвинил Демпартию в коррупции и мошенничестве на избирательных участках, а также заявил, что представителям республиканцев запретили доступ к наблюдению за процедурой во многих спорных штатах. Также он обвинил конкурентов в попытке украсть выборы, и подал в суд несколько исков.



Суд в штате Джорджия и в штате Мичиган отклонили иски Трампа о нарушениях. Сам президент угрожал новыми исками в других штатах, но доказательств действующий президент не привел.

Отметим, что Трамп судится в штатах, где его побеждает Байден, или приближается по количеству голосов к действующему президенту, в то время как в ряде штатов, в том числе ключевых, еще продолжают подсчет голосов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Соединенных Штатах Америки продолжается подсчет голосов. Для победы кандидату в президенты Джозефу Байдену осталось получить поддержку только от одного штата, в то время как действующий президент Дональд Трамп продолжает обвинять штаты и требовать пересчета голосов.