Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах президента. Фото: politeka.net

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Ракурс

Дональд Трамп, президент США, который хочет переизбраться на второй срок, требует остановить подсчет голосов на президентских выборах.

Свое требование действующий глава государства сформулировал тремя словами: STOP THE COUNT! В переводе — это «остановите подсчет». Соответствующий призыв Трамп опубликовал на собственной странице в Twitter.

Через час после этого сообщения Трамп написал в Twitter, что «ни один голос, который приходит после дня выборов, не будет подсчитан».

Как известно, на протяжении предвыборной кампании Трамп критиковал голосование по почте, заявляя, что его можно использовать для фальсификации выборов.

3 ноября в США состоялись выборы президента страны, сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса, губернаторов нескольких штатов, а также органов местной власти. Сейчас происходит подсчет голосов.

Ранее сообщалось, что штаб Трампа подал в суды в штатах Джорджия, Мичиган и Пенсильвания иски с требованием остановить подсчет голосов. У Трампа эти иски мотивируют отсутствием доступа к отслеживанию подсчета.

Джо Байден уже заявил, что победил в количестве штатов, достаточном для того, чтобы набрать 270 голосов выборщиков.