Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента. Фото: politeka.net

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Дональд Трамп, президент США, який хоче переобратися на другий термін, вимагає зупинити підрахунок голосів на президентських виборах.

Свою вимогу чинний глава держави сформулював трьома словами: STOP THE COUNT! У перекладі — це «зупиніть підрахунок». Відповідний заклик Трамп опублікував на власній сторінці у Twitter.

Через годину після цього повідомлення Трамп написав у Twitter, що «жоден голос, який надходить після дня виборів, не буде підрахований».

Як відомо, впродовж передвиборчої кампанії Трамп критикував голосування поштою, заявляючи, що його можна використати для фальсифікації виборів.

3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади. Зараз відбувається підрахунок голосів.

Раніше повідомлялося, що штаб Трампа подав до судів у штатах Джорджія, Мічиган і Пенсільванія позови з вимогою зупинити підрахунок голосів. У Трампа ці позови мотивують відсутністю доступу до відстеження підрахунку.

Джо Байден вже заявив, що переміг у кількості штатів, достатній для того, щоб набрати 270 голосів вибірників.