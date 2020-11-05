«Зупиніть підрахунок!» — Трамп закликав припинити рахувати голоси на виборах президента (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n146105-zupynit-pidrahunok-tramp-zaklykav-prypynyty-rahuvaty-golosy-na-vyborah-prezydenta-karta.htmlРакурс
Дональд Трамп, президент США, який хоче переобратися на другий термін, вимагає зупинити підрахунок голосів на президентських виборах.
Свою вимогу чинний глава держави сформулював трьома словами: STOP THE COUNT! У перекладі — це «зупиніть підрахунок». Відповідний заклик Трамп опублікував на власній сторінці у Twitter.
Через годину після цього повідомлення Трамп написав у Twitter, що «жоден голос, який надходить після дня виборів, не буде підрахований».
Як відомо, впродовж передвиборчої кампанії Трамп критикував голосування поштою, заявляючи, що його можна використати для фальсифікації виборів.
3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади. Зараз відбувається підрахунок голосів.
Раніше повідомлялося, що штаб Трампа подав до судів у штатах Джорджія, Мічиган і Пенсільванія позови з вимогою зупинити підрахунок голосів. У Трампа ці позови мотивують відсутністю доступу до відстеження підрахунку.
Джо Байден вже заявив, що переміг у кількості штатів, достатній для того, щоб набрати 270 голосів вибірників.