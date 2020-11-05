Рятувальників ДСНС звільнили від строкової служби в армії

https://racurs.ua/ua/n146104-ryatuvalnykiv-dsns-zvilnyly-vid-strokovoyi-slujby-v-armiyi.html

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У закон «Про військовий обов’язок і військову службу» 5 листопада народні депутати внесли зміни, підтримавши за основу та в цілому законопроект № 3689 щодо відстрочки від призову деяких категорій громадян.

Таке рішення підтримав 281 депутат під час пленарного засідання Верховної Ради у четвер.

Законом врегульовано питання, пов’язані з наданням відстрочки від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, прийнятим на службу до органів та підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Відповідні зміни внесено до абз. 8 ч. 13 ст. 17 закону «Про військовий обов’язок і військову службу». Зокрема, після слова «поліцейським» законодавчий акт доповнили словами «та особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту».