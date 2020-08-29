Кількість призовників строковиків планують скоротити — генштаб ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n143136-kilkist-pryzovnykiv-strokovykiv-planuut-skorotyty-genshtab-zsu.htmlРакурс
Осінній призов в Україні незабаром розпочнеться і в Генеральному штабі Збройних сил України планують скоротити кількість громадян, яких призиватимуть на строкову військову службу. У Генштабі хочуть збільшити кількість військових контрактників.
Наразі йде робота над вдосконаленням захисту військових, забезпеченням кар'єрного росту і підвищенням рівня грошового забезпечення. Це дозволить збільшити кількість бажаючих служити за контрактом, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Тільки від початку 2020 року до військової служби за контрактом вже призвали 25 тис. громадян, із них понад 2 тис. — це офіцерський склад.
Така кількість контрактників дає можливість істотно зменшити чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу у жовтні-грудні цього року, вважають у Генштабі.
Відповідні пропозиції готуються для надання на розгляд до Кабміну України.
Як раніше писав «Ракурс», новий вид військової служби планують ввести в Україні. В Україні може з’явитися військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.