Кількість призовників строковиків планують скоротити. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n143136-kilkist-pryzovnykiv-strokovykiv-planuut-skorotyty-genshtab-zsu.html

Ракурс

Осінній призов в Україні незабаром розпочнеться і в Генеральному штабі Збройних сил України планують скоротити кількість громадян, яких призиватимуть на строкову військову службу. У Генштабі хочуть збільшити кількість військових контрактників.

Наразі йде робота над вдосконаленням захисту військових, забезпеченням кар'єрного росту і підвищенням рівня грошового забезпечення. Це дозволить збільшити кількість бажаючих служити за контрактом, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Тільки від початку 2020 року до військової служби за контрактом вже призвали 25 тис. громадян, із них понад 2 тис. — це офіцерський склад.

Така кількість контрактників дає можливість істотно зменшити чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу у жовтні-грудні цього року, вважають у Генштабі.

Відповідні пропозиції готуються для надання на розгляд до Кабміну України.

Як раніше писав «Ракурс», новий вид військової служби планують ввести в Україні. В Україні може з’явитися військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.