Количество призывников срочников планируют сократить. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n143136-kolichestvo-prizyvnikov-srochnikov-planiruut-sokratit-genshtab-vsu.html

Ракурс

Осенний призыв в Украине вскоре начнется и в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины планируют сократить количество граждан, которых будут призывать на срочную военную службу. В Генштабе хотят увеличить количество военных контрактников.

В настоящее время идет работа над совершенствованием защиты военных, обеспечением карьерного роста и повышением уровня денежного обеспечения. Это позволит увеличить количество желающих служить по контракту, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Только с начала 2020 года к военной службе по контракту уже привлекли 25 тыс. граждан, из них более 2 тыс. — это офицерский состав.

Такое количество контрактников дает возможность существенно уменьшить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-декабре этого года, считают в Генштабе.

Соответствующие предложения готовятся для предоставления на рассмотрение в Кабмин Украины.

Как ранее писал «Ракурс», новый вид военной службы планируют ввести в Украине. В Украине может появиться военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.