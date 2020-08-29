Умер бывший вице-премьер-министр Украины. Фото: Досье

https://racurs.ua/n143135-umer-byvshiy-vice-premer-ministr-ukrainy.html

Ракурс

Умер Виктор Тихонов, который в 2010—2011 годах занимал пост вице-премьер-министра Украины по вопросам региональной политики в правительстве Николая Азарова. На момент смерти Тихонову был 71 год.

О смерти своего бывшего коллеги сообщил в Facebook бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

В некоторых СМИ появилась информация, что Тихонов якобы скончался в Симферополе от воспаления легких, но Азаров утверждает, что бывший «регионал» после Революции достоинства проживал в Украине.

Как известно, Виктор Тихонов с 1995 года по 1998 год был первым заместителем главы Луганской облгосадминистрации, а с 1998 года по 2006 год занимал пост главы Луганского облсовета.

Тихонов был нардепом V-VII созывов Верховной Рады и до лета 2014 года был членом «Партии регионов».

В 2010 году он получил пост вице-премьер-министра Украины по вопросам региональной политики в правительстве Азарова.

В 2011—2012 годах Тихонов являлся послом Украины в Беларуси.

Как ранее писал «Ракурс», Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Никиты Хрущева, погиб от выстрела в голову.