Помер колишній віце-прем'єр-міністр України. Фото: Досьє

https://racurs.ua/ua/n143135-pomer-kolyshniy-vice-premier-ministr-ukrayiny.html

Ракурс

Помер Віктор Тихонов, який у 2010−2011 роках займав пост віце-прем'єр-міністра України з питань регіональної політики в уряді Миколи Азарова. На момент смерті Тихонову був 71 рік.

Про смерть свого колишнього колеги повідомив у Facebook екс-прем'єр-міністр України Микола Азаров.

У деяких ЗМІ з’явилася інформація, що Тихонов нібито помер у Сімферополі від запалення легенів, але Азаров стверджує, що колишній «регіонал» після Революції гідності проживав в Україні.

Як відомо, Віктор Тихонов із 1995 року по 1998 рік був першим заступником голови Луганської обласної державної адміністрації, а з 1998 року по 2006 рік обіймав посаду голови Луганської облради.

Тихонов був нардепом V-VII скликань Верховної Ради і до літа 2014 року був членом «Партії регіонів».

У 2010 році він отримав посаду віце-прем'єр-міністра України з питань регіональної політики в уряді Азарова.

У 2011−2012 роках Тихонов був послом України в Білорусі.

Як раніше писав «Ракурс», Сергій Хрущов, син колишнього першого секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу Микити Хрущова, загинув від пострілу в голову.