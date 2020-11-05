Спасателей ГСЧС освободили от срочной службы в армии

https://racurs.ua/n146104-spasateley-gschs-osvobodili-ot-srochnoy-slujby-v-armii.html

Ракурс

В закон «О воинской обязанности и военной службе» 5 ноября народные депутаты внесли изменения, поддержав за основу и в целом законопроект № 3689 об отсрочки от призыва некоторых категорий граждан.

Такое решение поддержал 281 депутат во время пленарного заседания Верховной Рады в четверг.

Законом урегулированы вопросы, связанные с предоставлением отсрочки от призыва на срочную военную службу для продолжения профессиональной деятельности лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, принятым на службу в органы и подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Соответствующие изменения внесены в абз. 8 ч. 13 ст. 17 закона «О воинской обязанности и военной службе». В частности, после слова «полицейским» законодательный акт дополнили словами «и лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты».