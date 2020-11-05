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Ракурс
Спасателей ГСЧС освободили от срочной службы в армии

Спасателей ГСЧС освободили от срочной службы в армии

5 ноя 2020, 17:19
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В закон «О воинской обязанности и военной службе» 5 ноября народные депутаты внесли изменения, поддержав за основу и в целом законопроект № 3689 об отсрочки от призыва некоторых категорий граждан.

Такое решение поддержал 281 депутат во время пленарного заседания Верховной Рады в четверг.


Законом урегулированы вопросы, связанные с предоставлением отсрочки от призыва на срочную военную службу для продолжения профессиональной деятельности лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, принятым на службу в органы и подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Соответствующие изменения внесены в абз. 8 ч. 13 ст. 17 закона «О воинской обязанности и военной службе». В частности, после слова «полицейским» законодательный акт дополнили словами «и лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты».

Источник: Ракурс


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