Карантин выходного дня власть хочет ввести с 14 ноября

https://racurs.ua/n146118-karantin-vyhodnogo-dnya-vlast-hochet-vvesti-s-14-noyabrya.html

Ракурс

Карантин выходного дня в Украине может быть введен уже со следующей недели. Он предусматривает усиление ограничений в нерабочие дни. Следующий уикенд — это 14−15 ноября.

Об новации заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала «1+1» вечером 5 ноября.

Когда мы смотрим на ситуацию в стране, то понимаем, что не можем ввести локдаун, как это делают в некоторых странах. Ни на два, ни на три недели. Поэтому мы вынуждены вводить жесткий карантин на субботу и воскресенье. В эти дни у нас будут работать продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Все остальное должно не работать, — сообщил министр.

Жесткие ограничения предусматривают, что работать будет только критическая инфраструктура. По словам Степанова, это позволит разорвать цепь передачи коронавируса из-за отсутствия общения людей друг с другом.

Это точно не будет на эти выходные. Мы понимаем, что надо подготовиться. Я не исключаю, что мы будем предлагать это сделать уже на следующих выходных, — заявил Степанов.



«Ракурс» сообщал, что к уже имеющимся «светофорным» цветам карантинных зон в Украине может добавиться еще одна — она ​​будет называться «черная». Критерии для новой карантинной зоны еще разрабатывают, но основным показателем будет полная заполняемость коек для больных коронавирусом.

А «красная» зона карантина получит новый показатель и ограничения.