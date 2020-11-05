Завтра отмечают День предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны. Фото: iandnature.at.ua

https://racurs.ua/n146117-6-noyabrya-otmechaut-mejdunarodnyy-den-predotvrascheniya-ekspluatacii-okrujauschey-sredy-vo-vremya.html

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6 ноября православные верующие молятся иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость». В 1688 году эта икона впервые проявила себя как чудотворная, когда находилась в Москве на территории Преображенской церкви.

Традиционно 6 ноября украинки собирались прясть. Пряли молодые женщины при свете горящей лучины, которую ставили в специальное укрепление — светец. Это приспособление является одним из символов селянского быта. Девушки пряли и рассказывали друг другу страшные истории.

Народные приметы на 6 ноября:

Невзначай зеркало разбить 6 ноября — жди несчастья.

Лучина трещит— к морозу.

Лучина мечет искры и не загорается — к оттепели.

Именины 6 ноября отмечают: Лаврентий, Алексей, Иван, Николай и Петр.

6 ноября в мире отмечается Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. День установлен Генеральной ассамблеей ООН в ноябре 2001 года. Праздником стараются привлечь внимание ко всем экологическим последствиям войн и тому, на сколько важно отказаться от эксплуатации природы.

Также в мире 6 ноября отмечают День Обамы в Кении, День зеленого марша в Марокко, День перемещений без компаса, День саксофона, Национальный день баскетбола в США и Международный день памяти животных, погибших от рук человека.

6 ноября в истории:

1951 год — заработал Киевский профессиональный телецентр на Крещатике, 26. Начало истории украинского телевидения.

1960 год — в Киеве запустили первую очередь метрополитена — пятикилометровый участок Святошино-Броварской линии соединил станции «Вокзальная», «Университет», «Крещатик», «Арсенальная», «Днепр».

1962 год — Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждавшую расистскую политику апартеида в ЮАР.

1980 год — в Николаеве построили новый Ингульский мост, длина моста составляла 485 м.

Напомним, 5 ноября православная церковь чтила память Иакова Праведного — одного из 70 апостолов, которого также называют «братом Господним».