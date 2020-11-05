Завтра відзначають День запобігання експлуатації довкілля під час війни. Фото: iandnature.at.ua

https://racurs.ua/ua/n146117-6-lystopada-vidznachaut-mijnarodnyy-den-zapobigannya-ekspluataciyi-dovkillya-pid-chas-viyny.html

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6 листопада православні віряни моляться іконі Божої Матері «Всіх скорботних Радість». У 1688 році ця ікона вперше проявила себе як чудотворна, коли перебувала в Москві на території Преображенської церкви.

Традиційно 6 листопада українки збиралися прясти. Пряли молоді жінки при світлі палаючої скіпки, яку ставили в спеціальне зміцнення — світець. Це пристосування є одним із символів селянського побуту. Дівчата пряли і розповідали одна одній страшні історії.

Народні прикмети на 6 листопада:

Ненароком дзеркало розбити 6 листопада — чекай нещастя.

Тріска тріщить — до морозу.

Тріска метає іскри і не загоряється — до відлиги.

Іменини 6 листопада відзначають: Лаврентій, Олексій, Іван, Микола та Петро.

6 листопада у світі відзначається Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів. День встановлений Генеральною асамблеєю ООН у листопаді 2001 року. Святом намагаються привернути увагу до всіх екологічних наслідків воєн і тому, на скільки важливо відмовитися від експлуатації природи.

Також у світі 6 листопада відзначають День Обами в Кенії, День зеленого маршу в Марокко, День переміщень без компаса, День саксофона, Національний день баскетболу в США та Міжнародний день пам’яті тварин, загиблих від рук людини.

6 листопада в історії:

1951 рік — запрацював Київський професійний телецентр на Хрещатику, 26. Початок історії українського телебачення.

1960 рік — у Києві запустили першу черга метрополітену — п’ятикілометрову ділянку Святошино-Броварської лінії з'єднала станції «Вокзальна», «Університет», «Хрещатик», «Арсенальна», «Дніпро».

1962 рік — Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, яка засуджувала расистську політику апартеїду в ПАР.

1980 рік — у Миколаєві збудували новий Інгульський міст, довжина моста складала 485 м.

Нагадаємо, 5 листопада православна церква вшановувала пам’ять Якова Праведного — одного з 70 апостолів, котрого також називають «братом Господнім».