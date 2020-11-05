Карантин вихідного дня влада хоче запровадити з 14 листопада, фото — Суспільне

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Ракурс

Карантин вихідного дня в Україні може бути запроваджений вже з наступного тижня. Він передбачає посилення обмежень в неробочі дні. Наступний вікенд припадає на 14−15 листопада.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі каналу «1+1» увечері 5 листопада.

Коли ми дивимося на ситуацію в країні, то розуміємо, що не можемо ввести локдаун, як це роблять в деяких країнах. Ні на два, ні на три тижні. Тому ми змушені вводити жорсткий карантин на суботу та неділю. У ці дні у нас будуть працювати продуктові магазини, аптеки і транспорт. Все інше повинне не працювати, — повідомив міністр.

Жорсткі обмеження передбачають, що працюватиме тільки критична інфраструктура. За словами Степанова, це дозволить розірвати ланцюг передачі коронавірусу через відсутність спілкування людей один з одним.

Це точно не буде на ці вихідні. Ми розуміємо, що треба підготуватися. Я не виключаю, що ми будемо пропонувати це зробити вже на наступних вихідних, — заявив Степанов.



«Ракурс» повідомляв, що до вже наявних «світлофорних» кольорів карантинних зон в Україні може додатися ще одна — вона матиме назву «чорна». Критерії для нової карантинної зони ще розробляють, але основним показником буде повна заповненість ліжок для хворих на коронавірус.

А «червона» зона карантину отримає новий показник і обмеження.