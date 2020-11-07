Зеленський. Фото: прес-служба ОП

https://racurs.ua/ua/n146192-zelenskyy-zaklykav-gotuvatysya-do-vstanovlennya-kontrolu-nad-kordonom-z-rosiieu.html

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Володимир Зеленський, президент України, закликав готуватися до відновлення контролю над кордоном з Російською Федерацією та наголосив, що це буде першим підтвердженням того, що деокупація окупованих територій відбулася вповні.

Наразі Україна не має доступу до ділянки державного кордону між РФ та окупованим Донбасом. Про це повідомляє прес-служба президента.

Під час поїздки на Луганщину президент Володимир Зеленський відвідав відділення інспекторів прикордонної служби «Розсипне». Під час спілкування він заявив, що Україна відновить контроль над ділянкою кордону у Донецькій та Луганській областях у повному обсязі, а згодом президент закликав прикордонників «готуватися до цього дня».

За його словами, відновлення кордону — це необхідна безпекова передумова для розгортання наступного позитивного політичного процесу в Донецьку та Луганську.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що обмін полоненими між бойовиками та українською стороною йде неймовірно повільно через «гальмування» процесу бойовиками. Проросійські найманці «ДНР» і «ЛНР» не отримали команди з Москви, тому ведуть тактику затягування переговорів. Окупанти намагаються ставити українську сторону у складні умови та здійснюють тиск на родичів людей, які потерпають у тюрмах.