Коли розглянуть план Кравчука щодо Донбасу, розповів Єрмак

Єрмак. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n146188-koly-rozglyanut-plan-kravchuka-schodo-donbasu-rozpoviv-iermak.html

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Андрій Єрмак, очільник Офісу президента, заявив, що український план дій почне розглядатися на засіданні ТКГ щодо Донбасу вже наступного тижня.

А вже 13 листопада буде проведена відеоконференція радників у нормандському форматі. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Повідомляється, що Україна вже представила свій план щодо врегуюлювання ситуації на Донбасі та направила його Хайді Грау, спеціальному представнику чинного голови ОБСЄ в Україні.

Він додав, що Україна надалі продовжить спілкування в обох форматах — ТКГ та нормандському, оскільки наразі йде мова про повернення українців, які незаконно утримуються на окупованих територіях Донбасу.

Як відомо, українська сторона підготувала для ТКГ «План спільних кроків» із пропозицією повного припинення конфлікту та проведення демілітаризації окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибори на Донбасі, про можливість проведення яких 31 березня 2021 року заявив очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, є складовою «Плану дій щодо Донбасу».