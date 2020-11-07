Нардеп. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n146187-sluga-sklav-mandat-zarady-posady-mera-zayava.html

Ракурс

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Зіновій Андрійович написав заяву про складання депутатських повноважень. Його було обрано на посаду мера міста Надвірна на Івано-Франківщині.

Він заявив, що душею залишався у своєму рідному краї під час перебування у Верховній Раді, а тому хоче повернутися до управління містом. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Рік у парламенті видався досить складним та насиченим, однак надзвичайно важливим. Рік здобутого досвіду, змін та викликів. Рік боротьби та прийнятих надважливих рішень, — зазначив він.

За даними Центральної виборчої комісії, за колишнього нардепа на виборах проголосували 7 тис. 97 виборців, що складає 62,24%.





Зіновій Андрійович — народний депутат від «Слуги народу» IX скликання на одномандатному виборчому окрузі № 87 (місто Яремче з населеними пунктами Яремчанської міської ради, Надвірнянський район, частина Богородчанського, частина Коломийського районів).

Член Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, голова підкомітету з питань охорони і раціонального використання надр, водних ресурсів. Раніше нардеп вже був міським головою Надвірнянської міської ради, вперше його обрали у 2006 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Святослав Вакарчук більше не народний депутат. На з’їзді партії «Голос» його достроково позбавили депутатського мандата. Про це попросив сам Вакарчук. Після того, як народні депутати під час засідання Верховної Ради вирішили не підтримати заяву Вакарчука про складання депутатських повноважень, це рішення ухвалили делегати «Голосу» на позачерговому з’їзді політсили.