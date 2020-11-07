Нардеп. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n146187-sluga-slojil-mandat-radi-doljnosti-mera-zayavlenie.html

Ракурс

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Зиновий Андреевич написал заявление о сложении депутатских полномочий. Он был избран на должность мэра города Надворная в Ивано-Франковской области.

Он заявил, что душой оставался в своем родном крае во время пребывания в Верховной Раде, а потому хочет вернуться к управлению городом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Год в парламенте выдался достаточно сложным и насыщенным, однако чрезвычайно важным. Год полученного опыта, изменений и вызовов. Год борьбы и принятых сверхважных решений, — отметил он.

По данным Центральной избирательной комиссии, за бывшего нардепа на выборах проголосовали 7 тыс. 97 избирателей, что составляет 62,24%.

Зиновий Андреевич — народный депутат от «Слуги народа» IX созыва на одномандатном избирательном округе № 87 (город Яремче с населенными пунктами Яремчанского городского совета, Надвирнянский район, часть Богородчанского, часть Коломыйского районов).

Член Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, глава подкомитета по вопросам охраны и рационального использования недр, водных ресурсов. Ранее нардеп уже был городским головой Надворнянского городского совета, впервые был избран в 2006 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что Святослав Вакарчук больше не депутат. На съезде партии «Голос» его досрочно лишили депутатского мандата. Об этом попросил сам Вакарчук. После того как народные депутаты во время заседания Верховной Рады решили не поддержать заявление Вакарчука о сложении депутатских полномочий, это решение приняли делегаты «Голоса» на внеочередном съезде политсилы.