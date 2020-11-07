Азербайджан обвинил Армению в обстреле консульства в Харькове. Фото: rt.com

https://racurs.ua/n146186-azerbaydjan-obvinil-armeniu-v-obstrele-konsulstva-v-harkove.html

Ракурс

Азербайджан обвинил радикально настроенные армянские силы в обстреле почетного консульства Азербайджана в Харькове.

Азербайджанская сторона будет сотрудничать с украинскими силовиками для привлечения к ответственности виновных в обстреле. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

Тем временем на обстрел дипломатического ведомства отреагировали в Национальной полиции. Глава НПУ Игорь Клименко заявил, что правоохранители берут под охрану представительства Азербайджана и Армении в Украине. Он пообещал, что полиция попытается установить причастных к преступлению и задержать их.

Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, находящихся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу, — цитирует Клименко пресс-служба Нацполиции.

Напомним, 7 ноября ночью неизвестные обстреляли здание консульства Азербайджана в Харькове. Шесть пуль пробили окно и входную дверь, но, к счастью, никто не пострадал в результате вооруженного инцидента.