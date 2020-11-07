Консульство Азербайджана в Харькове обстреляли. Фото: lastday.club

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Здание консульства Азербайджана в Харькове обстреляли минувшей ночью.

Выстрелы прозвучали около 2.30 минут ночи. Под огонь попало помещение почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове по адресу ул. Ярослава Мудрого, 7. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба консульства.

Шесть пуль пробили окно и входную дверь. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух неизвестных с оружием в руках, которое напоминает пистолет с глушителем.

В МИД Азербайджана осудили обстрел здания дипломатического ведомства и отметили, что соответствующие органы республики «будут взаимодействовать и сотрудничать с местными правоохранительными органами в зарубежных странах, чтобы привлечь к ответственности виновных в таких преступных действиях против граждан Азербайджана и членов местной азербайджанской общины за рубежом».

Отмечается, что по факту происшествия открыто уголовное производство, а полицейские Киевского микрорайона города Харькова ведут расследование.

Напомним, 1 ноября в Ивано-Франковске неизвестный злоумышленник открыл огонь по прохожим и ранил двух мужчин.