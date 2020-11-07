Консульство Азербайджану в Харкові обстріляли. Фото: lastday.club

https://racurs.ua/ua/n146183-konsulstvo-azerbaydjanu-v-harkovi-obstrilyaly-nevidomi-foto.html

Ракурс

Будівлю консульства Азербайджану в Харкові обстріляли минулої ночі.

Постріли пролунали близько 2.30 хвилин ночі. Під вогонь потрапило приміщення почесного консульства Азербайджанської Республіки в Харкові за адресою вул. Ярослава Мудрого, 7. Про це 7 листопада повідомила прес-служба консульства.

Шість куль пробили вікно та вхідні двері. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав. Камери відеоспостереження зафіксували двох невідомих зі зброєю в руках, яка нагадує пістолет з глушником.

У МЗС Азербайджану засудили обстріл будівлі дипломатичного відомства й наголосили, що відповідні органи республіки «будуть взаємодіяти і співпрацювати з місцевими правоохоронними органами в зарубіжних країнах, щоб притягнути до відповідальності винних у таких злочинних діях проти громадян Азербайджану і членів місцевої азербайджанської громади за кордоном».

Зазначається, що за фактом події відкрите кримінальне провадження, а поліцейські Київського мікрорайону міста Харкова ведуть розслідування.

Нагадаємо, 1 листопада в Івано-Франківську невідомий зловмисник відкрив вогонь по перехожих та поранив двох чоловіків.