Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі консульства в Харкові. Фото: rt.com

https://racurs.ua/ua/n146186-azerbaydjan-zvynuvatyv-virmeniu-v-obstrili-konsulstva-v-harkovi.html

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Азербайджан звинуватив радикально налаштовані вірменські сили в обстрілі почесного консульства Азербайджану в Харкові.

Азербайджанська сторона співпрацюватиме з українськими силовиками для притягнення до відповідальності винних у обстрілі. Про це 7 листопада повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ Азербайджану.

Тим часом на обстріл дипломатичного відомства відреагували в Національній поліції. Глава НПУ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці беруть під охорону представництва Азербайджану та Вірменії в Україні. Він пообіцяв, що поліція намагатимуться встановити причетних до злочину та затримати їх.

Всі офіційні представництва Азербайджану та Вірменії найближчим часом будуть взяті під охорону поліції. Закликаємо всіх, а особливо представників діаспори, громадян обох держав, котрі перебувають на території України, до терпимості та толерантного ставлення один до одного, — цитує Клименка прес-служба Нацполіції.

Нагадаємо, 7 листопада вночі невідомі обстріляли будівлю консульства Азербайджану в Харкові. Шість куль пробили вікно та вхідні двері, але, на щастя, ніхто не постраждав внаслідок збройного інциденту.