Інфікованих коронавірусом норок виявили ще в п’яти країнах. Фото: AP

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Ракурс

Заражених коронавірусною хворобою COVID-19 норок виявили на норкових фермах у п’яти країнах.

Хворих ссавців виявили на норкових фермах в США, Данії, Нідерландах, Іспанії, Швеції та Італії. Ці країни вже повідомили у Всесвітню організацію з охорони здоров’я тварин про наявність коронавірусу на фермах. Про це повідомила ВООЗ.

Фахівці Всесвітньої організації з охорони здоров’я заявляють, що COVID-19 в основному передається між людьми при близькому контакті, проте фіксувалася передача вірусу й між людьми і тваринами.

Норки можуть служити резервуаром для коронавірусу, передаючи вірус один одному, і представляючи ризик в тому, що стосується передачі вірусу від норок людині. Люди можуть потім передавати вірус всередині людського населення. Може відбуватися також передача від людини норкам, — пояснили у ВООЗ.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я разом з фахівцями з Данії та інших країн вивчає обставини передачі нового штаму коронавірусу від норок до людини. Фахівці встановили «наявність мутацій» COVID-19.