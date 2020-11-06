ВООЗ розповіла про поширення мутованого коронавірусу з Данії

https://racurs.ua/ua/n146165-vooz-rozpovila-pro-poshyrennya-mutovanogo-koronavirusu-z-daniyi.html

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Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) разом з фахівцями з Данії та інших країн вивчає обставини передачі нового штаму коронавірусу від норок до людини. Раніше у європейській країні виявили 214 випадків передачі мутованого вірусу людям, котрі працюють на норкових фермах.

Ведеться робота для з’ясування ситуації в Данії, — заявила 6 листопада на брифінгу у Женеві експерт ВООЗ Марія ван Керкхове, інформує ВООЗ у Твіттер.

Під час досліджень було встановлено «наявність мутацій» коронавірусу. Експерт нагадала, що «мутації — це звична справа» і що «зміни подібного типу у вірусі» спостерігаються від початку пандемії COVID-19.

ВООЗ має глобальну мережу лабораторій, тому еволюцію вірусу вивчає спеціальна робоча група, — повідомила Керкхове.

Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан нагадав про постійне існування потенціалу передачі вірусу від тварин людині.

Однак на даний момент, згідно з наявними у нас свідченнями, немає підтверджень того, що вірус у Данії зазнав значних змін з точки зору його поведінки (в організмі — ред.), — сказав він.

Поки рано робити висновок з приводу наслідків цих конкретних мутацій вірусу на норкових фермах в Данії щодо його передачі, а також посилення тяжкості хвороби, клінічної картини, імунної відповіді або потенційного реагування на вакцину, — заявила головний науковий фахівець ВООЗ Сумія Свамінатан.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Державний інститут по боротьбі з інфекційними захворюваннями Данії підтвердив передачу нового коронавірусу від норок людям. Через мутований коронавірус на норкових фермах Данії знищить 17 млн тварин. Інфекція швидко поширилася на 1 тис. 139 норкових фермах.