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Ракурс
Юлія Тимошенко, фото: «Українська правда»

Пов’язаних з Тимошенко ботів видалили з Facebook

6 лис 2020, 19:03
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З Facebook через «неавтентичну поведінку» видалили 94 акаунти та сторінки, пов’язані з українською PR-фірмою MAS та особами, пов’язаними з кампанією Юлії Тимошенко та партією"Батьківщина".

Про це йдеться у звіті Facebook за жовтень.

Зазначається, що діяльність цієї мережі ботів була орієнтована на аудиторію в Україні. Її виявили в результаті проведеного розслідування щодо «скоординованої неавтентичної поведінки в регіоні».


Неавтентична поведінка означає, що люди які керували цими сторінками, насправді не були тим, за кого себе видавали.

Нагадаємо, в межах боротьби з так званими «фабриками тролів» у вересні 2019 року адміністрація Facebook видалила 168 акаунтів, 149 сторінок, 79 груп, у яких загалом було близько 4,2 млн фоловерів. Видалені акаунти вели скоординовані кампанії з дезінформації, спрямовані на Україну.


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