У Байдена пригрозили Трампу примусовим виселенням з Білого дому

Дональд Трамп, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n146163-u-baydena-prygrozyly-trampu-prymusovym-vyselennyam-z-bilogo-domu.html

Ракурс

Дональда Трампа, чинного президента США, можуть примусово виселити з Білого дому, якщо він в разі поразки на президентських виборах не визнає її.

Про це заявив речник штабу основного конкурента Трампа на виборах, представника Демократичної партії Джо Байдена Ендрю Бейтс, повідомляє CNN.

Американський народ ухвалює рішення на цих виборах. І уряд США цілком здатний випровадити порушників з Білого дому, — наголосив Бейтс.

Цю заяву Бейтс зробив на тлі появи у ЗМІ інформації про те, що Трамп нібито не планує залишати Білий дім у разі офіційного оголошення його поразки і планує оскаржувати результати підрахунку голосів у судах.

Голосування на президентських виборах у США відбулося 3 листопада. Також виборці мали можливість завчасно проголосувати поштою.

Трамп та Байден мають приблизно однакові шанси на перемогу, проте на завершальних етапах підрахунку голосів результати Байдена почали покращуватися. У Трампа кілька разів заявляли про можливі фальсифікації під час підрахунку результатів виборів.

Нагадаємо, Байден близький до перемоги над Трампом в одному з ключових штатів — Пенсильванії.