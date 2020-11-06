Байден перемагає Трампа у Пенсільванії на виборах президента США

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Ракурс

Джо Байден, кандидат у президенти США від Демократичної партії, випереджає Дональда Трампа у штаті Пенсільванія на майже 5 тис. 600 голосів — 49,4% проти 49,3%. Якщо він переможе у цьому штаті, то матиме 273 голоси виборників, що означатиме перемогу на президентських виборах США.

Впродовж двох десятиріч штат голосував за демократів, однак у 2016 році підтримав республіканця Трампа. Наразі у Пенсільванії пораховано 99% голосів. Штат Пенсільванія дає голоси 20 виборників для кандидата-переможця, пише Politico.

Майже 80% голосів у «поштових» бюлетенях — за Байдена, стверджує влада Пенсільванії.

Раніше стало відомо, що, за попередніми результатами, Байден перехопив лідерство в ключовому південному штаті Джорджія. Нагадаємо, цьогоріч через пандемію коронавірусу рекордна кількість американців на виборах проголосувала достроково.

Дострокове голосування і заяви Трампа про «вкрадену перемогу»

Понад 101 млн американців проголосували достроково, зокрема, поштою, на виборах президента США задля уникнення скупчень в умовах пандемії коронавірусу. Загальна кількість громадян, які взяли участь в цих виборах, може сягнути рекордних 150 млн. «Голос Америки» зауважує, що в деяких штатах бюлетені з дострокового голосування починають рахувати лише в офіційний день виборів.

У США за бажання виборець може отримати свій бюлетень наперед, заповнити його і надіслати до виборчої комісії — поштою або особисто вкинути конверт з бюлетенем у спеціальні скриньки для збирання результатів поштового голосування. Правила поштового голосування різняться у всіх штатах. Наприклад, є п’ять штатів, де майже 100% виборців голосують поштою.

Тому десятки мільйонів бюлетенів могли надійти в останні дні чи навіть після дня голосування — адже різні штати мають різні кінцеві терміни надходження бюлетенів. За даними ЗМІ, поштою більше схильні користуватися виборці Демократичної партії. Тому Трамп 4 листопада почав «атакувати» систему поштового голосування та вимагав зупинити підрахунок голосів, а також заявив про змову проти нього.

Такі дії американського президента можуть вплинути на настрої у суспільстві. Також раніше Трамп неодноразово заявляв, що не визнає результатів виборів у разі свого програшу.

Вибори президента США — коли оголосять переможця?

Результати президентських виборів у США повинні підбити до 8 грудня. До цієї дати можна рахувати голоси, а також брати участь в будь-яких судових процесах, що стосуються підрахунку голосів. 14 грудня у США відбудеться голосування Колегії виборників — вони збираються разом і голосують в своїх штатах і окрузі Колумбія. Кожен зі штатів має фіксовану кількість виборників, причому найбільше виборців в найбільш густонаселених штатах. Наприклад, у Каліфорнії 55 електоральних голосів, Флориді і Нью-Йорку — по 29, а Техасі — 38. Два малонаселених штати — Мен з чотирма виборниками і Небраска з п’ятьма — дотримуються іншої системи. Там голоси виборників розподіляються залежно від результатів в окремих виборчих округах і загального голосування в масштабі штату, що може стати вирішальним фактором, якщо голоси розподіляться майже порівну. Виборники голосують безпосередньо на дільницях, заповнюючи два паперові бюлетені: за президента і віце-президента. Сертифікати з результатами їхнього голосування необхідно доставити представникам різних гілок влади до 23 грудня.

Переможцю потрібно отримати більшість в 270 голосів з Колегії виборників, що складається з 538 осіб. У всіх штатах, окрім двох, переможець загального голосування отримає голоси всіх вибірників.

6 січня 2021 року відбудеться засідання Конгресу щодо підрахунку голосів на виборах президента США. На засіданні Конгресу оголошується результат виборів. Для цього Сенат і Палата представників збираються о 13.00 (20.00 за Києвом) в Капітолії.