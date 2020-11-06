Байден обходит Трампа в Пенсильвании на выборах президента США

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Ракурс

Джо Байден, кандидат в президенты США от Демократической партии, опережает Дональда Трампа в штате Пенсильвания на почти 5 тыс. 600 голосов — 49,4% против 49,3%. Если он победит в этом штате, то заручится поддержкой 273 голосов выборщиков, что будет означать его победу на президентских выборах в США.

На протяжении двух десятилетий штат голосовал за демократов, однако в 2016 году поддержал республиканца Трампа. Сейчас в Пенсильвании посчитано 99% голосов. Штат дает голоса 20 выборщиков для кандидата, пишет Politico.

Почти 80% голосов в «почтовых» бюллетенях — за Байдена, утверждают власти Пенсильвании.

Ранее стало известно, что, согласно предварительным результатам, Байден перехватил лидерство в ключевом южном штате Джорджия. В этом году из-за пандемии коронавируса рекордное число американцев досрочно проголосовали на выборах.

Досрочное голосование и заявления Трампа об «украденной победе»

Свыше 101 млн американцев проголосовали досрочно, в частности, по почте, на выборах президента США во избежание скоплений в условиях пандемии коронавируса. Общее число граждан, принявших участие в этих выборах, может достичь рекордных 150 млн. «Голос Америки» отмечает, что в некоторых штатах бюллетени досрочного голосования начинают считать лишь в официальный день выборов.

В США при желании избиратель может получить свой бюллетень заранее, заполнить его и отправить избирательной комиссии — по почте или лично бросить конверт с бюллетенем в специальные ящики для сбора результатов почтового голосования. Правила почтового голосования различаются во всех штатах. Например, есть пять штатов, где почти 100% избирателей голосуют по почте.

Поэтому десятки миллионов бюллетеней могли поступить в последние дни или даже после дня голосования — ведь у разных штатах установлены разные конечные сроки принятия бюллетеней. По данным СМИ, почтой более склонны пользоваться избиратели Демократической партии. Поэтому Трамп 4 ноября начал «атаковать» систему почтового голосования с требованием остановить подсчет голосов, а также заявил о заговоре против него.

Такие действия американского президента могут повлиять на настроения в обществе. Также ранее Трамп неоднократно заявлял, что не признает результаты выборов в случае своего проигрыша.

Выборы президента США — когда объявят победителя?

Итоги президентских выборов в США должны подвести до 8 декабря. До этого времени можно считать голоса, а также участвовать в любых судебных процессах, касающихся подсчета голосов. 14 декабря в США состоится голосование Коллегии выборщиков — они собираются вместе и голосуют в своих штатах и округе Колумбия. Каждый из штатов имеет фиксированное число выборщиков, причем больше всего избирателей в наиболее густонаселенных штатах. Например, у Калифорнии 55 электоральных голосов, Флориды и Нью-Йорка — по 29, а Техаса — 38. Два малонаселенных штата — Мэн с четырьмя выборщиками и Небраска с пятью — придерживаются другой системы. Там голоса выборщиков распределяются в зависимости от результатов в отдельных избирательных округах и всеобщего голосования в масштабе штата, что может стать решающим фактором, если голоса распределятся почти поровну.

Выборщики голосуют непосредственно на участках, заполняя два бумажных бюллетени: за президента и вице-президента. Сертификаты с результатами их голосования необходимо доставить представителям различных ветвей власти до 23 декабря.

Победителю нужно получить большинство в 270 голосов Коллегии выборщиков, состоящей из 538 человек. Во всех штатах, за исключением двух вышеупомянутых, победитель общего голосования получит голоса всех выборщиков.

6 января 2021 года состоится заседание Конгресса по подсчету голосов на выборах президента США. На заседании Конгресса объявляется результат выборов. Для этого Сенат и Палата представителей собираются в 13.00 (20.00 по Киеву) в Капитолии.