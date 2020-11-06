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Ракурс
Оголошено список претендентів на Шевченківську премію, фото: «24 канал»

Автор забороненої книги про Стуса став номінантом Шевченківської премії (СПИСОК)

6 лис 2020, 17:27
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За Шевченківську премію 2021 року боротимуться автори 51 твору у шести номінаціях.

Комітет премії завершив прийом документів і творів на її здобуття. Про це повідомляється на сайті премії, де опубліковано довгий перелік номінантів.

Серед цього переліку Вахтанг Кіпіані, автор книги про загиблого в радянських таборах українського поета Василя Стуса, нещодавно забороненої судом, а також звільнений з полону бойовиків так званої ДНР журналіст і блогер Станіслав Асєєв, котрий у книзі в «В ізоляції» описав тортури ув’язнених.

Публіцистика, журналістика:

  • Станіслав Асєєв — книга есеїв «В ізоляції»;
  • Валерій Бебик (автор і ведучий), Юрій Лященко (генеральний менеджер проекту), Анастасія Устюжаніна (режисер телеканалу «Київ») — публіцистичний мульти-медіа проект «Український Херсонес: антична історія Севастополя / Ukrainian Chersonese: anantic history of Sevastopol».
  • Олена Білозерська-Воронова — книга «Щоденник нелегального солдата»;
  • Сергій Гальченко — книга «Остап Вишня. Невеселе життя. Документальна біохроніка»;
  • Людмила Житня — книга «Чорнобиль — очима жінок»;
  • Вахтанг Кіпіані — книга «Справа Василя Стуса»;
  • Віктор Палинський — книга есеїв про поетів, прозаїків, митців «Час творити»;
  • Вадим Пепа — книга «Слово про антського короля Божа»;
  • Олег Романчук — книга публіцистики воєнного часу «Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи»;
  • Володимир Шевченко — трилогія про Устима Кармалюка «Ой, Кармелюче, по світу ходиш», «Ой родився Кармалюка в селі на Поділлі…», «Вийся, вийся, хміль листатий».

Література:

  • Оксана Аніщенко — книга поезій «Проростай»;
  • Юлія Бережко-Камінська — книга поезії «Невідворотне»;
  • Ігор Гургула — книга прози «Проза життя»;
  • Віталій Жежера — цикл есеїв «Відкладене літо» та авторські колонки останніх років;
  • Віталій Запека — антивоєнний роман «Цуцик»;
  • Орест Князький — книга любовної лірики «Таїна високої води»;
  • Володимир Концевич — книга «Всім нам треба з Богом жити, Україну теж любити, Кобзаря всім пам’ятати, його мудрість шанувати»;
  • Світлана Короненко-Слабошпицька — книги поезій «Містерії», «Замовлення на білоруську мову»;
  • Катерна Лебедєва — роман «22: Містичний випадок на Вознесенському узвозі у Києві»;
  • Оксана Луцишина — роман «Іван і Феба»;
  • Іван Лучук — книга «Антропос і бібліон: Есеї розмаїті»;
  • Валентина Мастєрова — роман «Тобі скажу»;
  • Василь Махно — роман «Вічний календар»;
  • Олександр Михайлюта — роман «Падіння хв’юрера»;
  • Анатолій Ненцінський — книга «Голоси і видіння»;
  • Мирон Нестерчук — роман-балада «Блакитна сарна»;
  • Микола Поровський — повість «Щоб в синім небі — стрічка золота»;
  • Володимир Рафєєнко — роман «Мондегрін (пісні про смерть і любов)»;
  • Микола Ремньов — роман «Не плач, кохана!»;
  • Владислав Стольников — книга віршів «Вітри на сполох»;
  • Богдан Чипурка — книга поезій «Дивина»;
  • Олена Герасим’юк — книга поезій «Тюремна пісня».

Музичне мистецтво:

  • Олександра Андрусик (директор агенції), Євген Шимальський (співзасновник агенції), Катерина Сула (виконавчий продюсер) — музичне агентство «УХО» — цикл «Архітектура голосу»;
  • Олексій Ботвінов (піаніст) — концертна програма «Йоганн Себастьян Бах „Гольдберг-варіації“ для фортепіано»;
  • Юрій Василевич (сопрано саксофон, керівник), Михайло Мимрик (альт саксофон), Олександр Москаленко (тенор саксофон), Сергій Гданський (баритон саксофон) — Київський квартет саксофоністів Національної філармонії України — аудіальний проект «Український саксофон»;
  • Олександр Козаренко (піаніст) — цикл концертів: «Фортепіанна музика Миколи Лисенка у виконанні Олександра Козаренка», «Фортепіанна музика Анатолія Кос-Анатольського у виконанні Олександра Козаренка», «Фортепіанна музика Бориса Лятошинського у виконанні Олександра Козаренка»;
  • Юрій Курач (автор програми, генеральний директор-художній керівник, головний диригент Національної заслуженої капели бандуристів України імені Г. Майбороди) — концертна програма «Над Дніпровою сагою».

Візуальне мистецтво:

  • Матвій Вайсберг (художник), Олена Живкова (куратор, заступник з наукової роботи) — виставка «Матвій Вайсберг у музеї Ханенків».
  • Тетяна Євсеєва — мистецький проект «Кам'яні вишиванки Нової Каховки» (дослідження, концептуалізація, захист, відновлення та популяризація культурної спадщини регіону);
  • Борим Михайлов (художник) — відеопроекція та фотоінсталяція «Випробування смертю»;
  • Василь Семенюк (художник) — графічне оформлення книги «Кобзар», цикл живописно-графічних творів «Мій Шевченко»;
  • Анатолій Федірко (художник) — арт-проєкт «Арт фабрика ім.prof.К.Малевича».

Кіномистецтво:


  • Валентин Васянович (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник), Владлен Одуденко (художник-постановник) — художній фільм «Атлантида»;
  • Наталя Ворожбит (режисер, автор сценарію) — фільм «Погані дороги»;
  • Михайло Іллєнко (автор сценарію, режисер), Андрій Різоль (продюсер), Олександр Кришталович (оператор), Роман Адамович (художник), Іванна Іллєнко (виконавиця ролі Катерини) — національний фільм «Толока».

Театральне мистецтво:

  • Павло Алєксєєв (драматург), Станіслав Жирков (режисер) — вистава «Слава Героям» Київського академічного театру «Золоті ворота»;
  • Андрій Білоус (режисер, автор інсценізації (лібрето), перекладач), Ніна Колеснікова (хореограф-постановник), Усеін Бекіров (композитор), Борис Орлов (художник-постановник, виконавець головної ролі) — вистава «Шинель» за однойменною повістю Миколи Гоголя Київського національного академічного Молодого театру;
  • Василь Вовкун (режисер), Іван Небесний (композитор), Ганна Іпатьєва (художниця костюмів) — опера «Лис Микита» Івана Небесного Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької;
  • Євген Лавренчук (режисер) — опера «LaTraviata» Одеського національного академічного театру опери та балету;
  • Сергій Маслобойщиков (автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Наталія Рудюк (художник по костюмах), Олександр Бегма (композитор) — вистава «Verba» за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка;
  • Тамара Трунова (режисер-постановник, співавтор музичного рішення), Наталя Ворожбит (автор п'єси), Оксана Черкашина (виконавиця ролі Наташі), Андрій Ісаєнко (виконавець ролі Стаса), Валерія Ходос (виконавиця ролі Юлі) — вистава «Погані дороги» Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Нагадаємо, лауреатів Шевченківської премії 2020 року назвали наприкінці лютого.

Джерело: Ракурс


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