Оголошено список претендентів на Шевченківську премію, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n146159-avtor-zaboronenoyi-knygy-pro-stusa-stav-nominantom-shevchenkivskoyi-premiyi-spysok.html

Ракурс

За Шевченківську премію 2021 року боротимуться автори 51 твору у шести номінаціях.

Комітет премії завершив прийом документів і творів на її здобуття. Про це повідомляється на сайті премії, де опубліковано довгий перелік номінантів.

Серед цього переліку Вахтанг Кіпіані, автор книги про загиблого в радянських таборах українського поета Василя Стуса, нещодавно забороненої судом, а також звільнений з полону бойовиків так званої ДНР журналіст і блогер Станіслав Асєєв, котрий у книзі в «В ізоляції» описав тортури ув’язнених.

Публіцистика, журналістика:

Станіслав Асєєв — книга есеїв «В ізоляції»;

Валерій Бебик (автор і ведучий), Юрій Лященко (генеральний менеджер проекту), Анастасія Устюжаніна (режисер телеканалу «Київ») — публіцистичний мульти-медіа проект «Український Херсонес: антична історія Севастополя / Ukrainian Chersonese: anantic history of Sevastopol».

Олена Білозерська-Воронова — книга «Щоденник нелегального солдата»;

Сергій Гальченко — книга «Остап Вишня. Невеселе життя. Документальна біохроніка»;

Людмила Житня — книга «Чорнобиль — очима жінок»;

Вахтанг Кіпіані — книга «Справа Василя Стуса»;

Віктор Палинський — книга есеїв про поетів, прозаїків, митців «Час творити»;

Вадим Пепа — книга «Слово про антського короля Божа»;

Олег Романчук — книга публіцистики воєнного часу «Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи»;

Володимир Шевченко — трилогія про Устима Кармалюка «Ой, Кармелюче, по світу ходиш», «Ой родився Кармалюка в селі на Поділлі…», «Вийся, вийся, хміль листатий».

Література:

Оксана Аніщенко — книга поезій «Проростай»;

Юлія Бережко-Камінська — книга поезії «Невідворотне»;

Ігор Гургула — книга прози «Проза життя»;

Віталій Жежера — цикл есеїв «Відкладене літо» та авторські колонки останніх років;

Віталій Запека — антивоєнний роман «Цуцик»;

Орест Князький — книга любовної лірики «Таїна високої води»;

Володимир Концевич — книга «Всім нам треба з Богом жити, Україну теж любити, Кобзаря всім пам’ятати, його мудрість шанувати»;

Світлана Короненко-Слабошпицька — книги поезій «Містерії», «Замовлення на білоруську мову»;

Катерна Лебедєва — роман «22: Містичний випадок на Вознесенському узвозі у Києві»;

Оксана Луцишина — роман «Іван і Феба»;

Іван Лучук — книга «Антропос і бібліон: Есеї розмаїті»;

Валентина Мастєрова — роман «Тобі скажу»;

Василь Махно — роман «Вічний календар»;

Олександр Михайлюта — роман «Падіння хв’юрера»;

Анатолій Ненцінський — книга «Голоси і видіння»;

Мирон Нестерчук — роман-балада «Блакитна сарна»;

Микола Поровський — повість «Щоб в синім небі — стрічка золота»;

Володимир Рафєєнко — роман «Мондегрін (пісні про смерть і любов)»;

Микола Ремньов — роман «Не плач, кохана!»;

Владислав Стольников — книга віршів «Вітри на сполох»;

Богдан Чипурка — книга поезій «Дивина»;

Олена Герасим’юк — книга поезій «Тюремна пісня».

Музичне мистецтво:

Олександра Андрусик (директор агенції), Євген Шимальський (співзасновник агенції), Катерина Сула (виконавчий продюсер) — музичне агентство «УХО» — цикл «Архітектура голосу»;

Олексій Ботвінов (піаніст) — концертна програма «Йоганн Себастьян Бах „Гольдберг-варіації“ для фортепіано»;

Юрій Василевич (сопрано саксофон, керівник), Михайло Мимрик (альт саксофон), Олександр Москаленко (тенор саксофон), Сергій Гданський (баритон саксофон) — Київський квартет саксофоністів Національної філармонії України — аудіальний проект «Український саксофон»;

Олександр Козаренко (піаніст) — цикл концертів: «Фортепіанна музика Миколи Лисенка у виконанні Олександра Козаренка», «Фортепіанна музика Анатолія Кос-Анатольського у виконанні Олександра Козаренка», «Фортепіанна музика Бориса Лятошинського у виконанні Олександра Козаренка»;

Юрій Курач (автор програми, генеральний директор-художній керівник, головний диригент Національної заслуженої капели бандуристів України імені Г. Майбороди) — концертна програма «Над Дніпровою сагою».

Візуальне мистецтво:

Матвій Вайсберг (художник), Олена Живкова (куратор, заступник з наукової роботи) — виставка «Матвій Вайсберг у музеї Ханенків».

Тетяна Євсеєва — мистецький проект «Кам'яні вишиванки Нової Каховки» (дослідження, концептуалізація, захист, відновлення та популяризація культурної спадщини регіону);

Борим Михайлов (художник) — відеопроекція та фотоінсталяція «Випробування смертю»;

Василь Семенюк (художник) — графічне оформлення книги «Кобзар», цикл живописно-графічних творів «Мій Шевченко»;

Анатолій Федірко (художник) — арт-проєкт «Арт фабрика ім.prof.К.Малевича».

Кіномистецтво:

Валентин Васянович (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник), Владлен Одуденко (художник-постановник) — художній фільм «Атлантида»;

Наталя Ворожбит (режисер, автор сценарію) — фільм «Погані дороги»;

Михайло Іллєнко (автор сценарію, режисер), Андрій Різоль (продюсер), Олександр Кришталович (оператор), Роман Адамович (художник), Іванна Іллєнко (виконавиця ролі Катерини) — національний фільм «Толока».

Театральне мистецтво:

Павло Алєксєєв (драматург), Станіслав Жирков (режисер) — вистава «Слава Героям» Київського академічного театру «Золоті ворота»;

Андрій Білоус (режисер, автор інсценізації (лібрето), перекладач), Ніна Колеснікова (хореограф-постановник), Усеін Бекіров (композитор), Борис Орлов (художник-постановник, виконавець головної ролі) — вистава «Шинель» за однойменною повістю Миколи Гоголя Київського національного академічного Молодого театру;

Василь Вовкун (режисер), Іван Небесний (композитор), Ганна Іпатьєва (художниця костюмів) — опера «Лис Микита» Івана Небесного Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької;

Євген Лавренчук (режисер) — опера «LaTraviata» Одеського національного академічного театру опери та балету;

Сергій Маслобойщиков (автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Наталія Рудюк (художник по костюмах), Олександр Бегма (композитор) — вистава «Verba» за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка;

Тамара Трунова (режисер-постановник, співавтор музичного рішення), Наталя Ворожбит (автор п'єси), Оксана Черкашина (виконавиця ролі Наташі), Андрій Ісаєнко (виконавець ролі Стаса), Валерія Ходос (виконавиця ролі Юлі) — вистава «Погані дороги» Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Нагадаємо, лауреатів Шевченківської премії 2020 року назвали наприкінці лютого.