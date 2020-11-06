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Ракурс
Объявлен список претендентов на Шевченковскую премию, фото: «24 канал»

Автор запрещенной книги о Стусе стал номинантом Шевченковской премии (СПИСОК)

6 ноя 2020, 17:27
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По Шевченковской премии 2021 года будут бороться авторы 51 произведения в шести номинациях.

Комитет премии завершил прием документов и произведений на ее получение. Об этом сообщается на сайте премии, где опубликован длинный перечень номинантов.

Среди этого перечня Вахтанг Кипиани, автор книги о погибшем в советских лагерях украинском поэте Василии Стусе, недавно запрещенной судом, а также освобожденный из плена боевиков так называемой ДНР журналист и блогер Станислав Асеев, который в книге в «В изоляции» описал пытки заключенных.

Публицистика, журналистика:

  • Станислав Асеев — книга эссе «В изоляции»;
  • Валерий Бебик (автор и ведущий), Юрий Лященко (генеральный менеджер проекта), Анастасия Устюжанина (режиссер телеканала «Киев») — публицистический мульти-медиа проект «Украинский Херсонес: античная история Севастополя / Ukrainian Chersonese: anantic history of Sevastopol».
  • Елена Белозерская-Воронова — книга «Дневник нелегального солдата»;
  • Сергей Гальченко — книга «Остап Вишня. Невеселая жизнь. Документальная биохроника»;
  • Людмила Житняя — книга «Чернобыль — глазами женщин»;
  • Вахтанг Кипиани — книга «Дело Василия Стуса»;
  • Виктор Палинский — книга эссе о поэтах, прозаиках, художниках «Время творить»;
  • Вадим Пепа — книга «Слово об антском короле Боже»;
  • Олег Романчук — книга публицистики военного времени «Не бойся. Не изменяй. Не молчи»;
  • Владимир Шевченко — трилогия об Устиме Кармалюке «Ой, Кармелюк, по миру ходишь», «Ой родился Кармалюка в селе на Подолье…», «Вейся, вейся, хмель широколистый».

Литература:

  • Оксана Анищенко — книга стихов «Прорастай»;
  • Юлия Бережко-Каминская — книга поэзии «Неотвратимое»;
  • Игорь Гургула — книга прозы «Проза жизни»;
  • Виталий Жежера — цикл эссе «Отложенное лето» и авторские колонки последних лет;
  • Виталий Запека — антивоенный роман «Щенок»;
  • Орест Князский — книга любовной лирики «Тайна высокой воды»;
  • Владимир Концевич — книга «Всем нам надо с Богом жить, Украину тоже любить, Кобзаря всем поминать, его мудрость уважать»;
  • Светлана Короненко-Слабошпицкая — книги стихов «Мистерии», «Заказ на белорусский язык»;
  • Катерная Лебедева — роман «22: Мистический случай на Вознесенском спуске в Киеве»;
  • Оксана Луцишина — роман «Иван и Феба»;
  • Иван Лучук — книга «Антропос и библион: Эссе разнообразные»;
  • Валентина Мастерова — роман «Тебе скажу»;
  • Василий Махно — роман «Вечный календарь»;
  • Александр Михайлюта — роман «Падение хвьюрера»;
  • Анатолий Ненцинський — книга «Голоса и видения»;
  • Мирон Нестерчук — роман-баллада «Голубая серна»;
  • Николай Поровский — повесть «Чтобы в синем небе — лента золотая»;
  • Владимир Рафеенко — роман «Мондегрин (песни о смерти и любви)»;
  • Николай Ремнев — роман «Не плачь, любимая!»;
  • Владислав Стольников — книга стихов «Ветры тревоги»;
  • Богдан Чипурко — книга стихов «Странность»;
  • Елена Герасимьюк — книга стихов «Тюремная песня».

Музыкальное искусство:

  • Александра Андрусик (директор агентства), Евгений Шимальський (соучредитель агентства), Екатерина Сула (исполнительный продюсер) — музыкальное агентство «УХО» — цикл «Архитектура голоса»;
  • Алексей Ботвинов (пианист) — концертная программа «Иоганн Себастьян Бах „Гольдберг-вариации“ для фортепиано»;
  • Юрий Василевич (сопрано саксофон, руководитель), Михаил Мымрик (альт саксофон), Александр Москаленко (тенор саксофон), Сергей Гданьский (баритон саксофон) — Киевский квартет саксофонистов Национальной филармонии Украины — аудиальный проект «Украинский саксофон»;
  • Александр Козаренко (пианист) — цикл концертов «Фортепианная музыка Николая Лысенко в исполнении Александра Козаренко», «Фортепианная музыка Анатолия Кос-Анатольского в исполнении Александра Козаренко», «Фортепианная музыка Бориса Лятошинского в исполнении Александра Козаренко»;
  • Юрий Курач (автор программы, генеральный директор-художественный руководитель, главный дирижер Национальной заслуженной капеллы бандуристов Украины имени Г. Майбороды) — концертная программа «Над Днепровской сагой».

Визуальное искусство:

  • Матвей Вайсберг (художник), Елена Живкова (куратор, заместитель по научной работе) — выставка «Матвей Вайсберг в музее Ханенко».
  • Татьяна Евсеева — художественный проект «Каменные вышиванки Новой Каховки» (исследование, концептуализация, защита, восстановление и популяризация культурного наследия региона);
  • Борим Михайлов (художник) — видеопроекция и фотоинсталляции «Испытание смертью»;
  • Василий Семенюк (художник) — графическое оформление книги «Кобзарь», цикл живописно-графических произведений «Мой Шевченко»;
  • Анатолий Федирко (художник) — арт-проект «Арт фабрика им.prof.К.Малевича».

Киноискусство:


  • Валентин Васянович (автор сценария, режиссер-постановщик, оператор-постановщик), Владлен Одуденко (художник-постановщик) — художественный фильм «Атлантида»;
  • Наталья Ворожбит (режиссер, автор сценария) — фильм «Плохие дороги»;
  • Михаил Ильенко (автор сценария, режиссер), Андрей Ризоль (продюсер), Александр Кришталович (оператор), Роман Адамович (художник), Иванна Ильенко (исполнительница роли Катерины) — национальный фильм «Толока».

Театральное искусство:

  • Павел Алексеев (драматург), Станислав Жирков (режиссер) — спектакль «Слава Героям» Киевского академического театра «Золотые ворота»;
  • Андрей Белоус (режиссер, автор инсценировки (либретто), переводчик), Нина Колесникова (хореограф-постановщик), Усеин Бекиров (композитор), Борис Орлов (художник-постановщик, исполнитель главной роли) — спектакль «Шинель» по одноименной повести Николая Гоголя Киевского национального академического Молодого театра;
  • Василий Вовкун (режиссер), Иван Небесный (композитор), Анна Ипатьева (художница костюмов) — опера «Лис Микита» Ивана Небесного Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой;
  • Евгений Лавренчук (режиссер) — опера «LaTraviata» Одесского национального академического театра оперы и балета;
  • Сергей Маслобойщиков (автор инсценировки, режиссер-постановщик, художник-сценограф), Наталья Рудюк (художник по костюмам), Александр Бегма (композитор) — спектакль «Verba» по мотивам драмы-феерии Леси Украинский «Лесная песня» Национального академического драматического театра имени Ивана Франко;
  • Тамара Трунова (режиссер-постановщик, соавтор музыкального решения), Наталья Ворожбит (автор пьесы), Оксана Черкашина (исполнительница роли Наташи), Андрей Исаенко (исполнитель роли Стаса), Валерия Ходос (исполнительница роли Юли) — спектакль «Плохие дороги» Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Напомним, лауреатов Шевченковской премии 2020 года назвали в конце февраля.

Источник: Ракурс


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